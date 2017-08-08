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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم في بالبنوك بتحديث لحظي علي مدار الساعه، أما بالنسبة لتعاملات “سعر الدولار” الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر تشهد تعاملات الدولار اليوم حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

 سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك والسوق السوداء

17.80
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.76
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك مصر إيران للتنمية

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.75 جنية للشراء ، 17.85 جنية للبيع.

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.7600 17.8600
مصرف ابو ظبي 17.7600 17.8600
البنك المصري الخليجي 17.7300 17.8300
البنك الأهلي 17.7500 17.8500
بنك القاهرة 17.7000 17.8000
بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200
البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500
البنك المركزي 17.7382 17.8376
بنك مصر 17.7600 17.8600
بنك بلوم مصر 17.7500 17.8500
كريدي أجريكول 17.7400 17.8400
بنك بيريوس 17.7500 17.8500

 

المصدر : مصر 365

 

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