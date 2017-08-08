صرف 14972 وسيلة لمنع الحمل بعد فحص 23,8 ألف سيدة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

وزعت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية 14ألف و 972 من وسائل منع الحمل المختلفة، بعد فحص 23 ألف و 805 سيدة، في إطار الحملة المحلية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمختلف مناطق المحافظة.

صرحت بذلك الدكتورة منال الشريف، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وقالت إنه تم الاستعانة بالوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظة، إضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة يى الأماكن البعيدة عن الوحدات لتيسير تقديم الخدمة للسيدات.

وأضافت "الشريف" أن وسائل منع الحمل تمثلت في صرف" 4380 شريط أقراص، و 2454 حقن أحادية، 6611 واقي ذكري، إضافة إلى تركيب 1434 لولب و 93 كبسولة تحت الجلد"، لافتة إلى أن جميعها وسائل آمنة تماما وتصرف للسيدات بالمجان.

وأشارت إلى أن الحملة تضمنت عمل عيادات تخصصية في أمراض الأطفال والباطنة والنساء والأسنان والجلدية لتقديم خدمة مجانية متكاملة للسيدات بالإضافة إلى خدمات الأشعة بالموجات فوق الصوتية والتحاليل المعملية.