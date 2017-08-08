أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قتيل و15 مصابَا في انهيار منزل بسوهاج والبحث عن 8 آخرين

Google+ Print
قتيل و15 مصابَا في انهيار منزل بسوهاج والبحث عن 8 آخرين قتيل و15 مصابَا في انهيار منزل بسوهاج والبحث عن 8 آخرين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، "مصرع طفل في العقار المنهار بقرية سفلاق في مركز ساقلته، إضافة إلى أنه تم إخراج 14 مصابًا، ورفعت حالة الطوارئ بمستشفيات ساقلته وسوهاج العام والجامعي لاستقبال أي مصابين آخرين لتلقي العلاج" 

وأضافت "سلطان" لـ"التحرير" اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجاري البحث عن أن حالات وفاة أو إصابات أخري بمعرفة الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية.

وانتقل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج إلى موقع المنزل المنهار لمتابعة أعمال رفع الأنقاض.

شاهد أيضا

وقرر المحافظ علاج جميع المصابين على نفقة الدولة بالمستشفيات العامة والخاصة ويتابع تلاقيهم للعلاج اللازم وتكليف قيادات مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين وأغلبهم إصابات كسور وجروح إضافة إلى تكليف التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم المالي للمصابين وذوي المتوفين.

من جانبه أوضح مصدر أمني أنه يجري الآن البحث عن 8 أشخاص تحت الأنقاض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء