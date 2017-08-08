قتيل و15 مصابَا في انهيار منزل بسوهاج والبحث عن 8 آخرين

التحرير

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أكدت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، "مصرع طفل في العقار المنهار بقرية سفلاق في مركز ساقلته، إضافة إلى أنه تم إخراج 14 مصابًا، ورفعت حالة الطوارئ بمستشفيات ساقلته وسوهاج العام والجامعي لاستقبال أي مصابين آخرين لتلقي العلاج"

وأضافت "سلطان" لـ"التحرير" اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجاري البحث عن أن حالات وفاة أو إصابات أخري بمعرفة الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية.

وانتقل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج إلى موقع المنزل المنهار لمتابعة أعمال رفع الأنقاض.

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وقرر المحافظ علاج جميع المصابين على نفقة الدولة بالمستشفيات العامة والخاصة ويتابع تلاقيهم للعلاج اللازم وتكليف قيادات مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين وأغلبهم إصابات كسور وجروح إضافة إلى تكليف التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم المالي للمصابين وذوي المتوفين.

من جانبه أوضح مصدر أمني أنه يجري الآن البحث عن 8 أشخاص تحت الأنقاض.