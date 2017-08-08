ضبط إمام وشقيقه بسوهاج لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، خطيبا يقيم ببندر جرجا، جنوب سوهاج، لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، ثم تسليم ذوي العاملين بالخارج قيمتها بالعملة الوطنية داخل البلاد، وبلغت المبالغ المحولة لحسابه خلال عام 160 ألف دولار.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة الوجه القبلي، بضبط محمود.ف.م، 42 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، للاشتراك مع شقيقه محمد، 45 عاما، يعمل بدولة الكويت، بالقيام بعمل من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

بمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم الهارب، وتم قيد المحضر برقم 1695 إداري قسم جرجا لسنة 2017.