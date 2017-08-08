بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي طفل عمره 5 شهور مصرعه، وأصيب 12 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته، شرق محافظة سوهاج.

انتقل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، إلى موقع المنزل المنهار لمتابعة أعمال رفع الأنقاض.

وأعلن المحافظ الطوارئ بجميع المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة بالأطقم الطبية وأجهزة ومعدات وقوات الحماية المدنية ومعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة ساقلتة وأخميم وحي شرق وحي غرب.

وأعلن المحافظ أنه تم نقل 12 مصابا إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وساقلتة المركزي وأخميم المركزي، ووفاة طفل يبلغ من العمر 5 أشهر، وجار رفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا، وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة حالة المصابين لتقديم الدعم المالي لهم.