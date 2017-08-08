أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج

08:29 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي طفل عمره 5 شهور مصرعه، وأصيب 12 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته، شرق محافظة سوهاج.

انتقل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، إلى موقع المنزل المنهار لمتابعة أعمال رفع الأنقاض.

وأعلن المحافظ الطوارئ بجميع المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة بالأطقم الطبية وأجهزة ومعدات وقوات الحماية المدنية ومعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة ساقلتة وأخميم وحي شرق وحي غرب.

وأعلن المحافظ أنه تم نقل 12 مصابا إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وساقلتة المركزي وأخميم المركزي، ووفاة طفل يبلغ من العمر 5 أشهر، وجار رفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا، وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة حالة المصابين لتقديم الدعم المالي لهم.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط إمام وشقيقه بسوهاج لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج

    أخبار

  • صرف إعانات مالية لأسر 3 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بئر صرف بسوهاج

    أخبار

  • محافظ سوهاج يوافق على إعادة بناء كنيسة العذراء مريم

    أخبار

  • التحفظ على 21 قطعة يُشتبه في أثريتها بسوهاج

    أخبار

إعلان

e8d309a7dc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا