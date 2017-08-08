(د ب أ)-

ذكرت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن معظم الرضع ليس لديهم إيقاع رضاعة محدد. لذا فمن الطبيعي مثلا أن يرغب الطفل في الرضاعة باستمرار.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أن لبن الأم يمتاز بأنه سريع الهضم، ومن ثم سرعان ما يشعر الرضيع بالجوع مجددا. لذا فمن الطبيعي للغاية أن تقوم الأم بإرضاع طفلها بمعدل يتراوح بين 8 و12 مرة خلال 24 ساعة.