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بالصور.. فنانة تحول جسدها لقطع فنية بـ"المكياج"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. فنانة تحول جسدها لقطع فنية بـ"المكياج"

08:00 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- أشخاص ندموا بعد رسمهم للوشم

الألبوم التالى

بالصور- أشخاص ندموا بعد رسمهم للوشم

كتب - هشام عواض:

المكياج جزء من الأدوات التي لا غنى عنها لأي مرأة ليمنحها لمسة جمالية خلال حياتها اليومية، وهو ما دفع شابة كندية لاستخدام المكياج كأداة فنية حولت من خلاله جسدها إلى لوحات فنية رائعة.

تقوم ميمي شوي، البالغة 31 عامًا، بالرسم بواسطة أدوات المكياج على وجهها وجسدها، كما أنها تقوم بالرسم للأخرين، ومع مرور الوقت تحولت هذه الهواية إلى مهنة واحترفتها، بحسب موقع "bored panda".

كانت "شوي" في السابق تعمل معلمة في روضة أطفال لفترة 3 سنوات، قائلة "أحب عملي السابق في تدريس الأطفال لكن عملي الحالي أحبه وأفضّله كثيرًا".

وأضافت "شوي"، "بدأت هذا العمل في أكتوبر الماضي، بعدما شاهدت على إنستجرام فتاة تقوم بمثل عملي هذا وحولت وجهها لرسمة غير اعتيادية، فقررت أن أصير فنانة مثلها".

وللفنانة الكندية شعبية متنامية حول العالم، ويصل عدد متابعيها حاليًا على موقع "إنستجرام" إلى أكثر من 300 ألف متابع.

 

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مصراوي Masrawy

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