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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى 

القاهرة 26 35

الإسكندرية 23 31

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 22 33

نخل 20 35

طابا 24 36

الطور 25 35

مرسى علم 30 37

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 38

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رفح 22 32

كاترين 20 34

سيوة 27 38

المنيا 25 38

الفيوم 25 38

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 28 42

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 24 39

سوهاج 27 40

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

شلاتين 28 39

حلايب 27 37

الوادى الجديد 24 42

قنا 27 41

نويبع 28 39

السلوم 23 33

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