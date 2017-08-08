خبير أموال: أتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 5% خلال الفترة المقبلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إنه كلما يزيد سعر الفائدة كلما تُغلق مصانع أكثر، موضحًا أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، خاصةً الهيئات الاقتصادية، مستكملًا: «حينما نتحدث عن إصلاح تشريعي لابد أن يتواكب مع إصلاح مؤسسي».

وأضاف إبراهيم، خلال حوراه مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس الاثنين: «بقول للحكومة ياريت نهدى شوية في مسألة رفع الدعم وزيادة الأسعار، ولا يضاف شيء جديد على كاهل المواطن قبل يوليو 2018، وحينها ناخد الخبطة الأخيرة، وكده يبقى عدينا المرحلة الصعبة، مع الأحذ في الاعتبار أن لدينا مشروعات قومية ستبدأ تجني الثمار».

وتابع أستاذ التمويل بجامعة القاهرة: «انخفاض سعر الدولار جيد للمواطن، ولكنه غير جيد على الاقتصاد، وارتفاع سعر الدولار يزيد من قدرتي التنافسية، ويزود سياحة واستثمار، وانخفاضه العكس».

شاهد أيضا

وواصل إبراهيم: «مهم إن الدولار ينزل عشان الأسعار تنزل، لكن مش بس ارتفاع سعر الدولار هو العامل المؤثر، ليس بالضرورة أن نزول سعر الدولار يعنى نزول الأسعار، الإنتاج هو العامل الوحيد في نزول الأسعار».

واستكمل: «معدل النمو الاقتصادي بيرتفع، وهذا أهم عنصر، وأتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 5% خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أننا نعمل».