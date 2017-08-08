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خالد داوود: أرفض تعديل الدستور وتمديد فترة الرئاسة

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خالد داوود: أرفض تعديل الدستور وتمديد فترة الرئاسة خالد داوود: أرفض تعديل الدستور وتمديد فترة الرئاسة

التحرير

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قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، مساء الاثنين، إنه يرفض مقترح الكاتب الصحفي ياسر رزق، بمد فترة الرئاسة إلى 6 أعوام، مشيرًا إلى أنه يرفض التلاعب في مواد الدستور الذي أقره الشعب المصري.

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه يتمنى ألا يتم التعديل في الدستور وتمديد فترة الرئاسة، منوهًا إلى أنه يراد فتح المجال في الإعلام حتى يترشح منافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي يتبقى عليها شهور قليلة.

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وتابع رئيس حزب الدستور، أن الكاتب ياسر رزق ظهر متناقدًا حينما دعا لذلك، حيث بدأ بضرورة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ثم انتهى بمقترح تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وتعديل الدستور.

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التحرير

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