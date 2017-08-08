خبير أموال: المدن الجديدة «دجاجة هتبيض دهب» للدولة

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي النقدي تزايد بفعل الاستثمار وليس عن طريق الاستدانة كما يقول البعض، مستكملًا: «ليس مهم رقم المديونية، ولكن الأهم أن تظل الحركة الاستثمارية شغالة».

وأضاف إبراهيم، خلال حوراه مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، الاثنين: «الدولة قافلة الحنفية زي ما الناس بتقول على المواطنين، لأن إحنا مش دولة غنية، دولة مرت بثورتين»، مشيرًا إلى أنه كلما زاد الدعم يكون هناك عدم كفاءة اقتصادية، وكذلك كفاءة الخدمات.

وتابع أستاذ التمويل بجامعة القاهرة: «يعني مثلًا التعليم لن يتطور حال كونه مجاني، ووزير التعليم عنده فكر يقدر يغير بيه التعليم لو المجتمع ساعده»، لافتًا إلى احتياج مصر إلى فكرة التحول من السلع والخدمات إلى دعم المواطن.

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وواصل إبراهيم: «مفهوم الدعم لم يؤت ثماره طوال سنين اعتمادنا عليه، قدرتنا على الإنتاج لابد أن ترتفع، نحن تباطئنا كثيرًا في أمور كانت ستُحسن من مناخ الاستثمار».

وأكد أن «المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بمثابة دجاجة هتبيض أكثر من بيضة دهب للدولة».