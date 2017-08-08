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أبو شقة: رفضت الدفاع عن مبارك وعائلته وأفراد نظامه (فيديو)

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أبو شقة: رفضت الدفاع عن مبارك وعائلته وأفراد نظامه (فيديو) أبو شقة: رفضت الدفاع عن مبارك وعائلته وأفراد نظامه (فيديو)

التحرير

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه رفض الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته، أو أحد أفراد نظامه، عقب ثورة 25 يناير، معقبًا: «الحياة مبادئ».

وأضاف أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه طالب بأن تكون هناك محاكمات عادلة للجميع، لافتًا إلى أن القضاء المصري لديه تاريخ عظيم ومشرف.

وأوضح أن اهتماماته طوال حياته كانت القانون دائمًا، مستشهدًا بالمقولة الرومانية «القانون هو علم العلوم»، مضيفًا: «من يدرس القانون ويعمل في حقله، يفرض عليه التطرق لعلوم غير قانونية كالطب والهندسة».

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وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على كافة مشاكل القانون القديم، مثل تعطل تنفيذ الأحكام، وطول مدة المحكامات.

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التحرير

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