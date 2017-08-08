برلماني: أبلغنا السفارة الأمريكية أن لدينا «إرهاب وليس معارضة مسلحة»

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قال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن تحذير أمريكا رعاياها من زيارة مصر يؤثر على السياحة الوافدة للقاهرة، مشيرًا إلى أن ذلك عقاب للشعب وليس الحكومة.

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الكونجرس الأمريكي يتحدث عن وجود معارضة مسلحة في مصر، وهذا أمر غير مقبول، لأن مصر بها أعمال إرهابية وليست معارضة مسلحة.

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وتابع: «المعارضة المسلحة يعني أنت بتشبهنا بسوريا وليبيا، وده مش موجود»، موضحًا أنه كان ضمن مجموعة من النواب التقوا القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، للتعليق على بيان الكونجرس بشأن تحذيرات أمريكا لرعاياها من زيارة مصر.

وأشار إلى أن القائم بأعمال السفير الأمريكي، وعد «النواب» بمخاطبة الإدارة الأمريكية لتحسين اللهجة مستقبلًا مع مصر.