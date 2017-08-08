أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: أبلغنا السفارة الأمريكية أن لدينا «إرهاب وليس معارضة مسلحة»

Google+ Print
برلماني: أبلغنا السفارة الأمريكية أن لدينا «إرهاب وليس معارضة مسلحة» برلماني: أبلغنا السفارة الأمريكية أن لدينا «إرهاب وليس معارضة مسلحة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن تحذير أمريكا رعاياها من زيارة يؤثر على السياحة الوافدة للقاهرة، مشيرًا إلى أن ذلك عقاب للشعب وليس .

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الكونجرس الأمريكي يتحدث عن وجود معارضة مسلحة في مصر، وهذا أمر غير مقبول، لأن مصر بها أعمال إرهابية وليست معارضة مسلحة.

شاهد أيضا

وتابع: «المعارضة المسلحة يعني أنت بتشبهنا بسوريا وليبيا، وده مش موجود»، موضحًا أنه كان ضمن مجموعة من النواب التقوا القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، للتعليق على بيان الكونجرس بشأن تحذيرات أمريكا لرعاياها من زيارة مصر.

وأشار إلى أن القائم بأعمال السفير الأمريكي، وعد «النواب» بمخاطبة الإدارة الأمريكية لتحسين اللهجة مستقبلًا مع مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري