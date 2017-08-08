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وساطة كويتية جديدة في القاهرة

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وساطة كويتية جديدة في القاهرة وساطة كويتية جديدة في القاهرة

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يشدد علي تجاوب قطر مع شواغل الدول الأربع

رسالة من أمير الكويت حمَلها وزير خارجيته إلي القاهرة، حول الأزمة العالقة منذ شهرين بين والبحرين والسعودية والإمارات في جهة وقطر بسبب دعمها الإرهاب من على أراضيها، وفِي القاهرة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين، الرسالة من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وذلك بحضور الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، بالإضافة إلى سامح شكري وزير الخارجية.

كما صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإن الشيخ الحمد الصباح سلّم الرئيس رسالة خطية من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت فى التعامل مع أزمة قطر. 

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واستعرض وزير الخارجية الكويتي المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي. 

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بوزير الخارجية الكويتي، وطلب نقل تحياته لأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي، ومشيداً بالمواقف المُقدّرة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إزاء مصر، والتي لن ينساها الشعب المصري.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر لهذه المساعي، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث. وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

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