خبير مالي: مصر تعاني من تخطي التضخم 30%

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قال الدكتور مصطفى نمرة، المتخصص في أسواق المال، اليوم الإثنين، إن الحركة السعرية للدولار يوميًا لا تعنى شيئًا بالنسبة للسوق، مشيرًا إلى أن سعر الدولار هو مؤشر من عدة مؤشرات لتقييم أوضاع الاقتصاد.

أضاف نمرة، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن مصر تعاني من تجاوز معدل التضخم نحو 30%، لافتًا إلى أن التجار ليسوا سبب ارتفاع معدلات التضخم في السوق.

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وأكد أن الطبقة المتوسطة تدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي الحالي، موضحًا أن تعويم الجنيه كان هدفه الرئيسي للقضاء على السوق السوداء، مشدّدًا على أن حكومة الدكتور أحمد نظيف حققت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.

ودعا نمرة إلى تطوير ودعم المصنع المصري، لافتًا إلى أن الطفرة التي حققتها البورصة المصرية مزيفة، مشدّدًا على أن ما يحدث من إجراءات إصلاحية للاقتصاد كان يجب أن تتم منذ سنوات طويلة.