أبو حامد: مصر تحتاج إلى قانون عزل الإخوان

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قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون تنظيم الأزهر بدور الانعقاد الثالث لتنقية المؤسسة من عناصر الإخوان.

أضاف أبو حامد، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، مساء الإثنين، أنه من يثبت تورطه في تهم الإرهاب والأمن القومي يتم عزله من وظيفته، موضحًا أن دستور عام 2014 أجاز إصدار قانون لفصل عامل من وظيفته.

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وأكد عزمه التقدم بمشروع قانون لعزل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن إعداد المشروع استند إلى قانون 1970 وقانون تنظيم الجامعات، موضحًا أن مشروعات القوانين بحاجة لمزيد من تحديد الصياغة منعًا لأي ثغرة.

تابع: «الوضع الحالي لمصر يظهر حاجتها الملحة لقانون عزل الإخوان»، مشيرًا إلى أنه يعمل على دراسة وتدقيق صاحب الحق في اتهام من يضر بالأمن القومي المصري.