إعلان حركة التنقلات الداخلية لضباط المنوفية

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اعتمد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، حركة التنقلات الداخلية للضباط اليوم الاثنين.

وشملت الحركة ترقية 5 لواءات لمناصب مساعدي مدير الأمن، وتغيير عدد من القيادات بمراكز شرطة تلا وقويسنا وبركة السبع ومنوف.

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وتم تعيين اللواء أسامة سعودى مساعدا لمدير أمن المنوفية للأمن العام، واللواء طارق بدوى مساعدا لمدير أمن المنوفية للوحدات، واللواء حسن حسين مساعدًا للتدريب والأفراد، واللواء طارق المقدم مساعدا لمدير الشرطة المتخصص، واللواء محمد الشامى مساعدا لمدير تأمين الطرق، والعميد محمد العكل مأمورًا لمركز شرطة بركة السبع.

ونقل مأمور مركز قويسنا مأمورًا لمركز الشهداء خلال الحركة، بالإضافة إلى ترقية نائب مأمور تلا مأمورًا لمركز تلا، ومأمور قسم منوف تم نقله لمأمور السجن المركزي بسرس الليان، وتعيين العميد عرفات عبد الرءوف مديرًا لإدارة تأمين الطرق، والعميد محمد نصر لبنة مديرا لإدارة المرور، والعقيد أحمد المليجى وكيلا لإدارة المرور.