"الجمارك" تحرر 378 محضرا بتعويضات 100 مليون جنيه خلال 6 أشهر

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي محاضر الضبط الجمركي التي حررتها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 378 محضرا، بإجمالي قيمة جمركية لتلك المحاضر 204 ملايين و827 ألفا و555 جنيها.

وأشارت إلى بلوغ إجمالي التعويضات عن هذه المحاضر نحو 100 مليون و625 ألفا و962 جنيها، تم تحصيل 27 مليون و584 ألف و476 جنيه منها خلال نفس الفترة، حيث حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي ببورسعيد "غرب والمنافذ" 184 محضرا بقيمة جمركية 76 مليون و124 ألف و547 جنيه وتعويضات 22 مليون و392 ألف و770 جنيه خلال نفس الفترة.

وأضافت أنه تم تحرير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بميناء شرق بورسعيد 5 محاضر بقيمة جمركية 25 مليون 376 ألف و59 جنيه، وتعويضات بلغت 42 مليون و768 ألف و324 جنيه، بينما حررت مكافحة التهرب بالعين السخنة 48 محضرا بقيمة 38 مليون و501 ألف و835 جنيه وتعويضات 11 مليون و973 ألف و933 جنيها.

كما نوهت الإدارة إلى أن جمرك نويبع حرر 45 محضرا بقيمة جمركية 2 مليون و773 ألفا و76 جنيها بتعويضات بلغت مليون و894 ألف و537 جنيها، كما حررت مكافحة دمياط 96 محضرا بقيمة جمركية 62 مليونا و52 ألفا و38 جنيها، وتعويضات بلغت 21 مليونا و596 ألفا و398 جنيها.