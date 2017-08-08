اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين"

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 11 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، والصادر ضدهما حكم "غيابي" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث اقتحام قسم التبين".

كانت محكمة الجنايات بذات الدائرة قد عاقبت 21 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة و15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 11 متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المحكوم عليهم بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها عن الأضرار التي تسببوا في إتلافها وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.