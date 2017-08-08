إنشاء اتحاد عام لمشغلي الخطوط الملاحية بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- داليا منير:

عُقد اجتماع مع الشركات والتوكيلات الملاحية العاملة بموانئ البحر الأحمر، أمس الإثنين، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، ورؤساء مجلس إدارة الشركات الملاحية وملاك السفن والمشغلين والتوكيلات الملاحية العاملة بمواني الهيئة، للاتفاق على إنشاء اتحاد الملاك والمشغلين للخطوط الملاحية بالبحر الأحمر ووضع ضوابط تشغيل الخطوط الملاحية بموانئ الهيئة، حسب ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر.

تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على إنشاء الاتحاد العام لمشغلي الخطوط الملاحية في البحر الأحمر ومقرها سفاجا وبحث الإجراءات التحفيزية والاستثمارية لتشغيل الخطوط الملاحية (ركاب وبضائع) بموانئ الهيئة، ووضع سعر استرشادي لنقل الركاب والبضائع على الخطوط الملاحية، طبقا للتكلفة التي تحدد لكل نوع من السفن، مع إنشاء موقع إلكتروني للحجز، للقضاء على العشوائية.

كما تم التأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو أسلوب تداول عفش الركاب وتصنيفه، واختصار زمن تواجد الركاب بالميناء مع التزام ملاك السفن بالتنسيق مع الناقل البري لتصنيف العفش والمنقولات طبقا لجهة الشحن.

وأشار يوسف إلى الاتفاق على وضع الضوابط اللازمة والمحددة لتشغيل الخطوط الملاحية المنتظمة بما لا يتعارض مع الدستور والقانون وحرية المنافسة، على ألا تقل مدة الترخيص عن سنة، مع التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على متن السفن والتنسيق مع هيئة السلامة الملاحية.