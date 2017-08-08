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شوبير يرد على الفيصلي: الأهلي خرج طلمًا من البطولة العربية (فيديو)

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شوبير يرد على الفيصلي: الأهلي خرج طلمًا من البطولة العربية (فيديو) شوبير يرد على الفيصلي: الأهلي خرج طلمًا من البطولة العربية (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن النادي الأهلي خرج ظلمًا من البطولة العربية، أمام الفيصلي، وحرمه حكم المباراة من ركلتي جزاء صحيحتين، ورغم ذلك صفق الجميع للفريق الأردني بتأهله للمباراة النهائية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اتهامات من بعض لاعبي وإداريي الفيصلي بأن قرعة الدور نصف النهائي للبطولة كانت موجهة، بالإضافة إلى اتهام الحكم إبراهيم نور الدين بالتحامل على فريقهم انتقامًا للفريق الأحمر.

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وأضاف «شوبير»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «مع شوبير»، الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن نادي أيضًا خسر أمام العهد اللبناني وودع البطولة في الدور الأول، ومرت الأمور بعدها بسلام، معلقًا: «إحنا كمصريين عملنا كل اللي علينا».

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التحرير

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