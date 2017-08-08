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ناخبو كينيا يختارون رئيسا للبلاد وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف

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مصراوي Masrawy

ناخبو كينيا يختارون رئيسا للبلاد وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف

04:35 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ناخبو كينيا يختارون رئيسا للبلاد وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف

نيروبي – (د ب أ)

من المقرر أن يصوّت الكينيون اليوم الثلاثاء في انتخابات رئاسية يتوقع أن تشهد سباقا محتدما بين الرئيس أوهورو كينياتا، وزعيم المعارضة المخضرم رايلا اودينجا، وسط مخاوف من احتمال وقوع اعمال عنف.

ويحق لحوالي 20 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات العامة الكينية (الرئاسية والبرلمانية والمحلية).

وقال محللون إنه إذا فاز كينياتا بفترة ثانية مدتها 5 سنوات في الجولة الأولى أو الثانية، يمكن أن تثار مزاعم بالتزوير، ومن ثم قد يسفر ذلك عن أعمال عنف عرقية تشبه ما حدث خلال انتخابات عام 2007 عندما اعتقد الكثيرون أن أودينجا خسر الانتخابات من خلال التزوير، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص في أعمال عنف.

وأعرب أودينجا، يوم الإثنين، عن قلقه إزاء نظام التصويت الإلكتروني وعلى نزاهة سجل الناخبين، وقال أيضا إن الآلاف من مراكز الاقتراع لا يوجد بها تغطية خاصة بالإنترنت.

وقال أودينجا، في مؤتمر صحفي، "القضية الأخرى هي محاولة استخدام قوات الأمن لقمع مشاركة الناخبين في معاقلنا".

ويفاخر "تحالف اليوبيل" بقيادة كنياتا، الذي وصل إلى السلطة في 2013 ، بإنجازاته في مجال البنية التحتية وتعهد بالاستثمار في التكنولوجيا.

وتعهد "التحالف الوطني العظيم" بقيادة أودينجا بمحاربة الفساد المتفشي، وخفض الغذاء التي ارتفعت بشكل كبير بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ 30 عاما.

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