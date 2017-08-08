مناقشة إنشاء طريق دائري يربط مركزي الداخلة والفرافرة

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الإثنين، واللواء محمد نصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بمقر الجهاز بالقاهرة.

تم خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير على أرض المحافظة، ومناقشة استكمال رصف ازدواج مدخل مدينة موط حتى قرية الشيخ والي، وإنشاء قريتين نموذجيتين سكنية زراعية (إنتاج حيواني)، بالخارجة والداخلة.

كما تضمن اللقاء، دراسة إنشاء ورصف طريق دائري يربط الداخلة بالفرافرة لعدم مرور سيارات النقل الثقيل المتجهة للفرافرة والعكس من دخول مدينة موط، وكذلك سرعة الانتهاء من نقل تبعية الوحدات السكنية ببلاط وباريس للمحافظة، والبدء في استلام أرض مدينة الخارجة الجديدة.