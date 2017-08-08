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أبو بكر: إبراهيم نور الدين لو ساب حقه «يستاهل يضرب تاني».. ومتبرع للدفاع عنه

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أبو بكر: إبراهيم نور الدين لو ساب حقه «يستاهل يضرب تاني».. ومتبرع للدفاع عنه أبو بكر: إبراهيم نور الدين لو ساب حقه «يستاهل يضرب تاني».. ومتبرع للدفاع عنه

التحرير

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أعلن المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، تبرعه بالدفاع عن الحكم إبراهيم نور الدين، بشرط وجود محاكمة سواء كانت في أو الأردن، على خلفية تعرضه للضرب من لاعبي وإداريي نادي الفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية، أمام الترجي التونسي.

وطالب «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الاثنين، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، الحكم الدولي بتقديم شكواه للنائب العام الأردني، مشددًا أنه لابد من المحاكمة، مضيفًا: «لو إبراهيم نور الدين ساب حقه يبقى يستاهل يتضرب تاني».

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يذكر أن عدد من لاعبي وإداريي الفيصلي الأردني، كانوا قد اعتدوا على الحكم إبراهيم نور الدين، عقب مباراة فريقهم أمام الترجي التونسي مساء الأحد، في نهائي البطولة، اعتراضًا منهم علي قراراته التحكيمية خلال اللقاء. 

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التحرير

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