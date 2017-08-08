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5 عادات خاطئة تتسبب في رائحة الجسم الكريهة

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مصراوي Masrawy

5 عادات خاطئة تتسبب في رائحة الجسم الكريهة

01:59 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

5 عادات خاطئة تتسبب في رائحة الجسم الكريهة

5 عادات خاطئة تتسبب في رائحة الجسم الكريهة

كتبت- هاجر حاتم:  

بالرغم من الاستحمام المتكرر واستخدام مزيلات العرق، إلا أن البعض لديهم رائحة جسم غير مرغوب فيها، وهذا يعود إلى بعض العادات الخاطئة، او عدم  تنظيف بعض الأماكن في الجسم، نستعرضها وفقًا لما ذكره موقعي، و thehealthsite indian express.

- عدم إزالة الشعر الزائد في الجسم، خاصًة المناطق الحساسة، بسبب التصاق البكتيريا به، حتى مع الاستحمام.

- قلة استخدام الغسول الخاص بالمناطق التناسلية للنساء بشكل يومي، للتخلص من أي إفرازات غير صحية تحوي الكثير من البكتيريا الضارة.

- عادًة ما يغفل الكثيرون عن تنظيف منطقة "السرة" التي تتجمع بها البكتيريا، وينتج عنها الكثير من الروائح الكريهة.

- ارتداء الملابس على الفور دون تجفيف الجسم بعد الاستحمام، وهذا يتسبب في نمو الجراثيم، لانها تتكاثر في الأماكن الرطبة، والأمر ينطبق على شعر الرأس أيضًا.

- إغفال تنظيف الأذن من الخارج، بسبب طبيعة شكل الأذن التي تجعل من السهل تجمع البكتيريا .

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مصراوي Masrawy

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