غرق طفل بمسبح نادي الشرطة في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

لقي طفل مصرعه غرقا، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحمام السباحة الخاص بنادي الشرطة، والمخصص للتدريب.

وحرر قسم السويس محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وأمرت بتسليم الجثمان لأسرته.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من إدارة نادي الشرطة يفيد غرق الطفل" يوسف. س"، 6 سنوات، مقيم بضاحية 24 أكتوبر بحي الأربعين، وتوجه للنادي برفقته والدته.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل غافل أسرته، بعد انتهاء تدريب السباحة، ونزل المسبح بمفرده، وعجر عن السباحة وغرق، وتسلمت الأسرة جثمان الطفل لدفنه.