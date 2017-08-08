بالصور- أشخاص ندموا بعد رسمهم للوشم
بالصور- أشخاص ندموا بعد رسمهم للوشم
01:07 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017
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كتبت- ميرا ماهر:
اذا كنت من محبي دق رسوم الوشم، فان اختيارك له يتطلب الكثير من الوقت والتفكير لان كل رسم يدل على شخصيتك، وبالرغم من التطور التكنولوجي في كل المجالات، إلا أنه من الصعب إزالة الوشم، كما أن تكلفته باهظة، لذلك يجب التفكير مراراً وتكراراً قبل تنفيذ ذلك.
عرضت صحيفة " dailymail" البريطانية صوراً عن اشهر الأخطاء في رسم الوشم، والتي كانت ما بين أخطاء إملائية بدلت المعنى تماما ، أو"اسكتشات للأطفال"، ورسومات على الوجه والجبهة غير مناسبة لسن أصحابها الذين ندموا فيما بعد ولكن لا رجعة عن ما حدث لهم.
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