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صورة وخبر: سوريا.. وطن يحترق

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سوريا.. وطن يحترق

01:01 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

صورة وخبر: سوريا.. وطن يحترق

دمشق (أ ف ب)

 كتب - علاء المطيري: 

نيران وأعمدة دخان. قصف وقنابل تتساقط في كل مكان. صواريخ يطلقها ابن أبيك لتضرب أخيك، في سوريا "واحدة العرب" التي أصبحت بقايا وطن وأصبح شعبها بقايا أمة تتكالب عليها الأمم كفريسة سقطت فأصبح دماء أهلها أرخص من الماء ولحمها تنهشه ذئاب لا ترحم.

في كل المدن السورية مآسي وفي دمشق نار مازالت تستعر رغم الهدنة التي اخترقتها قوات النظام لتضرب صواريخها منطقة عين ترما الغوطة الشرقية من جديد، الإثنين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد أعمدة الدخان الذي يتصاعد في الأفق عقب القصف.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي "فيلق الرحمن" والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها، على محاور في منطقة وادي عين ترما ومحيط المتحلق الجنوبي الفاصل بين شرق العاصمة دمشق والأطراف الغربية لغوطتها الشرقية.

وتزامن هذا مع إعلان "جيش الإسلام" و "فيلق الرحمن" رفضهما وجود "هيئة تحرير الشام" في الغوطة، وهي إحدى مناطق خفض التوتر الثلاث في سورية.

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