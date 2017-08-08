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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:54 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إعداد - علاء المطيري: 

قالت "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لمواطني إسرائيل أنه لن يصغى إلى الضوضاء التي تجري حوله، وتحدثت "الإندبندنت" البريطانية عن جدل أثارته مذكرة جوجل بخصوص تبرير فروق الرواتب بين الرجال والنساء العاملين فيها، وأكدت "التليجراف" البريطانية أن مفاوضي البريطانية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" يحاولون إقرار دفع لندن للاتحاد الأوروبي تسوية مالية قدرها 36 مليار جنيه استرليني.

1- هآرتس: نهاية نتنياهو السياسية قريبة

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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لمواطني إسرائيل أنه لن يصغى إلى الضوضاء التي تجري حوله.

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2- الإندبندنت: "10 صفحات تثير الجدل في جوجل"

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تحدثت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن جدل أثارته مذكرة جوجل بخصوص تبرير فروق الرواتب بين الرجال والنساء العاملين فيها، وذلك في تقرير بعنوان "10 صفحات تثير جدلاً في جوجل".

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3- تليجراف: معارضو الـ"بريكسيت" يسعون لتسوية فاتورة الانسحاب

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أكدت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن مفاوضي الحكومة البريطانية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" يحاولون إقرار أن تدفع لندن للاتحاد الأوروبي تسوية مالية قدرها 36 مليار جنيه استرليني، في الوقت الذي تقضي فيه الحكومة فترة عطلة وسط ردود أفعال غاضبة من الوزراء والسياسيين المناهضين لبروكسل.

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4- صحيفة: 66% من الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتنياهو 

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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن استطلاع للرأي أظهر أن 66% من الإسرائيليين يرون أنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم استقالته في حال تم توجيه لائحة اتهام ضده بتهم فساد، فيما قال 51% إنهم لا يصدقون مزاعمه بالبراءة.

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