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مقتل امرأتين جراء حرائق الغابات في إيطاليا

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مصراوي Masrawy

مقتل امرأتين جراء حرائق الغابات في إيطاليا

12:50 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مقتل امرأتين جراء حرائق الغابات في إيطاليا

حرائق الغابات في إيطاليا

روما - (د ب أ)

قتلت امرأتان جراء حرائق الغابات الكثيرة التي ضربت إيطاليا في الأيام الأخيرة.

وقالت فرق الإطفاء، في بيان على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، إن فرق خدمات الطوارئ عثرت على جثتي المرأتين فى غرفة منزل في الوقت الذي كانت تحاول فيه الفرق إخماد حريق بمدينة تيفولي شرق روما.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية" أنسا" بأن السيدة البالغة من العمر 92 عاما وابنتها البالغة من العمر 68 عاما قد بقيتا فى المبنى، الذي اتت عليه النيران التي انتشرت في الاشجار المتشابكة المجاورة للمنزل.

ونقل شخص إلى المستشفى بسبب استنشاقه للدخان.

وتتعرض إيطاليا لموجة من حرائق الغابات منذ أسابيع،حيث تسمح ظروف الطقس الجاف بالانتشار السريع للحرائق.

وقالت فرق الإطفاء، في تغريدة على تويتر، إنه تم استقبال 299 نداء استغاثة بسبب الحرائق في جزيرة صقلية وحدها. بينما تم استقبال 152 نداء استغاثة في إقليم لاتسيو الذي يقع وسط إيطاليا.

وتضررت أيضا اقاليم كالابريا، بولياو كامبانيا ، الواقعة جنوبي إيطاليا ،جراء هذه الحرائق.

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