10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لم يتطرق لوضح حقوق الإنسان في الدولة الأسيوية خلال لقائهما، فيما صرح الرئيس السوري بشار الأسد بان الاستهداف الخارجي للدول العربية واحد، وأمام أنصاره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم تحويل بلاده غلى دولة أكثر تقدمًا من ألمانيا، وتباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرًا إلى أن قاعدته الانتخابية باتت أكبر وأقوى.

1 – دوتيرتي: الأمريكيون لم يسألوني عن حقوق الإنسان

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن اليوم (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفيليبيني رودريجو دوتيرتي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلا أنهما لم يتطرقا الى قضية حقوق الإنسان في البلد الذي يشن حربا على المخدرات.

وردا على سؤال حول ما اذا كان المسؤولون الأمريكيون أثاروا مسألة حقوق الإنسان خلال المناقشات، رد دوتيرتي "لا، لم يفعلوا".

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2- الأسد: الاستهداف الخارجي للدول العربية واحد

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن نقاط الضعف في الأقطار العربية متشابهة وأن الاستهداف الخارجي للدول العربية هو واحد ولكن تحت عناوين ومسميات مختلفة.

وأضاف الأسد ، خلال استقباله وفدا برلمانيا يضم نوابا من عدد من الاحزاب التونسية، أن" الزيارات التي قامت وتقوم بها وفود من جمهورية تونس الشقيقة وعلى مختلف المستويات الشعبية والبرلمانية إلى سورية تعبر عن الحراك والحيوية داخل المجتمع التونسي"، مشيرا إلى أن هذه الزيارات مهمة من أجل الحوار وللاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض.

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أردوغان: سيقولون إن بلادنا تجاوزت ألمانيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزامه تحويل بلاده إلى دولة أكثر تقدما من ألمانيا.

وخلال ندوة انتخابية لحزبه العدالة والتنمية في مدينة ريزه الواقعة على البحر الأسود، قال أردوغان:" عندما يعود مواطنيَّ وأشقائي الموجودون حاليا في الخارج، إلى تركيا" سيقولون: ما هي ألمانيا؟، وسيقولون إن بلادنا تجاوزتها".

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قاعدتي الانتخابية أكبر وأقوى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قاعدته الانتخابية "أكبر بكثير وأقوى من أي وقت مضى"، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الأمريكية إلى تدني شعبية الرئيس الجمهوري لمستويات غير مسبوقة.

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5- قرقاش: وزير خارجية البحرين صوت الخليج العربي

وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش (أرشيفية)

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على اللقاء الذي أجرته قناة "العربية" مع وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، والذي دار حول الأزمة القطرية الجارية.

وكتب قرقاش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلًا "الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة صوت البحرين والخليج العربي، بيانه راقي وحجته حاسمة"، مُضيفًا أنه "يُعبّر بفاعلية عن سياسة عاقلة، لن يطاله المرتزقة والغوغاء".

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6- تيلرسون: تدخل روسيا بالانتخابات خلق حالة من عدم الثقة

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (ارشيفية)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأنّ تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلق حالة "خطيرة من عدم الثقة" بين البلدين.

وبعد لقائه لافروف في اجتماع امني اقليمي في مانيلا، قال تيلرسون انه حذر نظيره الروسي من ان واشنطن تنظر حاليا في الرد على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية الاميركية في روسيا.

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7- السراج: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج (أرشيفية)

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تونس أن "لا بديل للاتفاق السياسي" في بلاده، داعيا كل الاطراف الليبيين الى تنفيذ تعهداتهم من أجل التوصل الى "تسوية شاملة".

ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من شهر على اللقاء بين السراج وأبرز خصومه المشير خليفة حفتر في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تم خلاله التوصل الى خارطة طريق تنص على وقف لاطلاق النار ومصالحة وتفعيل المؤسسات الوطنية وتوحيدها وإجراء انتخابات.

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8- السبسي: تونس تساند كل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي للاستقرار

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (أرشيفية)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع المسؤولين في تونس، على وضع الخطوط العريضة لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الرئيس السبسي خلال اللقاء "على مساندة تونس لكل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي إلى استقرار البلاد، ناصحًا بعدم التفريط في الاتفاق السياسي للانطلاق نحو توافق يجمع الليبيين دون إقصاء".

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9- عبدالله عبدالله: مدير الـ"سي آي إيه" زار أفغانستان في الآونة الأخيرة

الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله (أرشيفية)

كشف الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله أن مارك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" قام في الآونة الأخيرة بزيارة البلاد لبحث سبل دفع التعاون بين كابول وواشنطن.

وقال عبد الله بحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية ـ إن مدير الـ"سي آي إيه" بومبيو التقى بالرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني ومعه شخصيا وأكد التزام الولايات المتحدة باستمرار التعاون مع الحكومة الأفغانية.

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10 – عبدالملك: بدء إعمار ما دمرته الحرب في عدن

وزير الأشغال العامة والطرق اليمني معين عبد الملك (أرشيفية)

أعلن وزير الأشغال العامة والطرق اليمني معين عبد الملك، أن الثلاثاء، ستنطلق فعاليات إعادة ما دمرته الحرب التي خلفها المتمردون الحوثيون في عدن.

وقال عبد الملك - في تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية: "إن الحكومة ستبدأ في إعادة ترميم وبناء 1221 منزلا كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعادة ترميم وبناء المنشآت الحكومية والخدمية المتضررة بتكلفة تفوق 34 مليون دولار، كما تعمل الحكومة بشكل متسارع لإزالة آثار الحرب"، مشيرًا إلى أن البلاد ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح العديد من مشاريع الإعمار.

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