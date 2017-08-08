حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، العديد من الاحداث الهامة والتي كان من أبرزها انفجار في باكستان واحتجاز عشرات الأسر كرهائن بأفغانستان، علاوة على وقوع أزمة سياسية في سلوفاكيا.

1- كوريا الشمالية تستبعد التفاوض على برنامجها للأسلحة النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

أكدت كوريا الشمالية أنها لن تتفاوض "تحت أي ظرف" على برنامجها للأسلحة النووية، واتهمت الولايات المتحدة بدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى "الحد الأقصى".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- أزمة سياسية مفاجئة في سلوفاكيا

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو (أ ف ب)

وقعت أزمة سياسية مفاجئة في سلوفاكيا بعد إعلان ثاني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم عن إلغاء اتفاقية الائتلاف الذي تشكل قبل نحو عام ويضم ثلاثة أحزاب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- جرحى في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية

انفجار بمدينة لاهور الباكستانية اليوم (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الباكستانية، أن انفجارا وقع فى مدينة "لاهور" شرقي البلاد، وذلك بالقرب من ساحة انتظار للشاحنات المحملة بالفاكهة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وانهيار سقف مبنى مدرسي، علاوة على تدمير شاحنة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- إرهابيون يحتجزون 150 عائلة شمالي أفغانستان

مقاتلون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن حاكم ولاية سريبول الأفغانية محمد ظاهر أن إرهابيين يحتجزون نحو 150 عائلة في منطقة ميرزا أولنج بشمال أفغانستان، وسط مخاوف من الإقدام على تصفيتهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- أستراليا تعثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة

العثور على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينة بحث حددت موقع طائرة عسكرية أمريكية تحطمت قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في مطلع الأسبوع، وأسفر عن اختفاء ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا