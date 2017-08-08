العرب اليوم: الكويت تواصل جهود الوساطة واضطرابات في ديالي

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اختتام مناورات بحرية بين قطر وتركيا واضطرابات في محافظة ديالي العراقية، علاوة على انفجار في مستودع ذخيرة بحلب.

1- اختتام تدريب بحري عسكري بين تركيا وقطر

فرقاطة عسكرية تابعة للبحرية التركية اليوم (أ ف ب)

أخُتتم التمرين البحري المشترك "الاستجابة السريعة"، الذي نفذته القوات البحرية القطرية، مع القوات البحرية التركيةعلى مدار يومين بالمياه الإقليمية القطرية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- قتلى ومصابون في حوادث متفرقة شمال شرقي بغداد

قوات الأمن العراقية تنتشر في ديالي (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن أربعة عراقيين قتلوا وأصيب سبعة آخرين ،في موجة عنف شهدتها مناطق متفرقة في محافظة ديالي، 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- العاهل السعودي يبحث مع البشير في المغرب العلاقات الثنائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أ ف ب)

عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية اجتماعا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، حيث استعرضا خلاله العلاقات بين البلدين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- قتيلان بالجيش السوري بعد انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب

انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب (أ ف ب)

قتل عنصران من الجيش السوري وأصيب العشرات بجروح نتيجة انفجار داخل مستودع ذخيرة في ثكنة عسكرية وسط مدينة حلب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مبعوث لأمير الكويت يتوجه إلى السعودية ثم مصر

أمير دولة الكويت برفقة العاهل السعودي في الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

غادر مبعوث لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت متوجها إلى السعودية ثم مصر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا