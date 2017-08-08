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العرب اليوم: الكويت تواصل جهود الوساطة واضطرابات في ديالي

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: الكويت تواصل جهود الوساطة واضطرابات في ديالي

12:35 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اختتام مناورات بحرية بين قطر وتركيا واضطرابات في محافظة ديالي العراقية، علاوة على انفجار في مستودع ذخيرة بحلب.

1- اختتام تدريب بحري عسكري بين تركيا وقطر

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 فرقاطة عسكرية تابعة للبحرية التركية اليوم (أ ف ب)

أخُتتم التمرين البحري المشترك "الاستجابة السريعة"، الذي نفذته القوات البحرية القطرية، مع القوات البحرية التركيةعلى مدار يومين بالمياه الإقليمية القطرية.

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2- قتلى ومصابون في متفرقة شمال شرقي بغداد

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 قوات الأمن العراقية تنتشر في ديالي (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن أربعة عراقيين قتلوا وأصيب سبعة آخرين ،في موجة عنف شهدتها مناطق متفرقة في محافظة ديالي، 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

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3- العاهل السعودي يبحث مع البشير في المغرب العلاقات الثنائية

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 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أ ف ب)

عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية اجتماعا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، حيث استعرضا خلاله العلاقات بين البلدين.

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4- قتيلان بالجيش السوري بعد انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب

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انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب (أ ف ب)

قتل عنصران من الجيش السوري وأصيب العشرات بجروح نتيجة انفجار داخل مستودع ذخيرة في ثكنة عسكرية وسط مدينة حلب.

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5- مبعوث لأمير الكويت يتوجه إلى ثم

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 أمير دولة الكويت برفقة العاهل السعودي في الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

غادر مبعوث لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت متوجها إلى السعودية ثم مصر.

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