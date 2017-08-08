طارق يحيى يفجر مفاجأة: هذا هو المدير الفني الحقيقي في فترة إيناسيو

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فجر طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك، مفاجأة بشأن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن مواطنه جواو تفاريز المدرب المساعد، كان يقوم بترتيب كافة الأمور الفنية، معلقًا «جواو كان المدير الفني من الأخر».

وأضاف «يحيى»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة المحور، أن جواو كان لاعبًا في الدرجة الثالثة البرتغالية، ولا يملك أى خبرات تدريبية، موضحًا أن مرتضى منصور، رئيس النادي طلب السيرة الذاتية لمساعدي إيناسيو، لكنهم لم يأتوا بها حتى رحلوا.