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طارق يحيى يفجر مفاجأة: هذا هو المدير الفني الحقيقي في فترة إيناسيو

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طارق يحيى يفجر مفاجأة: هذا هو المدير الفني الحقيقي في فترة إيناسيو طارق يحيى يفجر مفاجأة: هذا هو المدير الفني الحقيقي في فترة إيناسيو

التحرير

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فجر طارق يحيى المدير الفني لنادي ، مفاجأة بشأن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن مواطنه جواو تفاريز المدرب المساعد، كان يقوم بترتيب كافة الأمور الفنية، معلقًا «جواو كان المدير الفني من الأخر».

وأضاف «يحيى»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة المحور، أن جواو كان لاعبًا في الدرجة الثالثة البرتغالية، ولا يملك أى خبرات تدريبية، موضحًا أن ، رئيس النادي طلب السيرة الذاتية لمساعدي إيناسيو، لكنهم لم يأتوا بها حتى رحلوا.

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