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مجلس إدارة الأهلي يقرر إقامة الجمعية الخاصة يومي 25 و26 أغسطس

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مجلس إدارة الأهلي يقرر إقامة الجمعية الخاصة يومي 25 و26 أغسطس مجلس إدارة الأهلي يقرر إقامة الجمعية الخاصة يومي 25 و26 أغسطس

التحرير

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر إقامة الجمعية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي يومي الجمعة 25 أغسطس بمقر النادي بمدينة نصر والسبت 26 أغسطس بمقر النادي بالجزيرة تحت الإشراف القضائي وبنفس القواعد التي سبق الإعلان عنها.

وجاء ذلك القرار بعد استيفاء الاستشارات القانونية الواجبة في هذا الشأن والتي انتهت إلى تأكيد حق النادي الأهلي في تنظيم العملية التصويتية على لائحة النظام الأساسي بالكيفية التي تناسب ظروف الجمعية العمومية وتحقيق الغرض منها في إطار أحكام القانون والقواعد القضائية.

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