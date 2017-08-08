إسلام الشاطر يفتح النار على لاعبي الفيصلي: «والله عيب عليكم» (فيديو)

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فتح إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، النار على لاعبي وإداريي نادي الفيصلي الأردني، بعد اعتدائهم على الحكم إبراهيم نور الدين، عقب مباراتهم أمام الترجي التونسي، في نهائي البطولة العربية.

وقال «الشاطر»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه على قناة المحور، أن ما حدث أثناء وبعد مباراة من لاعبي وجمهور الفيصلي غير منطقي، ولا يوصف إلا بالهمجية والفوضى، معلقًا «والله عيب عليكم، دي مباراة كرة قدم لتقريب الشعوب العربية؟».

واعتدى بعض لاعبي وإداريي الفيصلي الأردني على الحكم إبراهيم نور الدين، عقب مباراة فريقهم أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة، اعتراضًا منهم علي قراراته التحكيمية خلال اللقاء.