بالأسماء.. حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن سوهاج 11:11 م الإثنين 07 أغسطس 2017

سوهاج - عمار عبد الواحد:اعتمد مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، اليوم الإثنين، حركة الضباط الداخلية في كل القطاعات والإدارات بالمديرية، فيما أوضح مدير الأمن أن الحركة راعت البعد الاجتماعي للضباط، كما حرصت على ضخ دماء شابة جديدة لتنشيط العمل الشرطي وتحقيق أعلى معدلات الأمن بالمحافظة.شملت الحركة تعيين العقيد أحمد البيلي رئيس فرع بحث الشرق للعمل رئيسًا لفرع بحث الجنوب، والعقيد حازم الخولي ضابط فرع بحث الشرق للعمل ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، والمقدم هيثم سلامة رئيس وحدة الشؤون الإدارية للعمل بإدارة مباحث التموين.كما تم تعيين المقدم حاتم أحمد محمد رئيس وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق للعمل رئيسًا لوحدة مباحث إدارة النجدة، والرائد مصطفى فتح الله رئيس وحدة مباحث المرور للعمل رئيسًا لوحدة الشؤون الإدارية بإدارة البحث الجنائي، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المنشأة للعمل ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، والرائد أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم أول للعمل رئيسًا لمباحث قسم ثان سوهاج.كما شملت الحركة تعيين الرائد محمد مجلي رئيس قسم حماية الآداب للعمل ضابطًا لوحدة مباحث الاشتباه، والرائد أرشد الشمسي ضابط قسم التحريات للعمل ضابطًا بقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، والرائد أحمد عوض خضيري رئيس مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة المنشأة، والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث طما للعمل رئيسًا مباحث مركز شرطة جهينة.تضمن القرار أيضًا تعيين الرائد أحمد المراغي رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج للعمل ضابطًا بقسم تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته للعمل رئيسًا لوحدة مباحث طهطا، والرائد محمود شاكر ضابط قسم العمليات بإدارة البحث للعمل ضابطًا لوحدة الاتصال بإدارة البحث الجنائي، والرائد محمد عبد الرؤف ضابط وحدة مباحث قسم أول سوهاج للعمل رئيسًا لوحدة مباحث مركز جزيرة شندويل، والرائد حلمي حليم رئيس مباحث مركز شرطة جهينة للعمل رئيسًا لوحدة مباحث ساقلته.وجاء بالحركة تعيين النقيب مصطفى محمد السيد ضابط قسم مكافحة المخدرات للعمل ضابطًا بقسم العمليات بإدارة البحث، والنقيب أحمد المشنب رئيس مباحث مركز طهطا للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة طما، والنقيب محمد عبد البديع ضابط مباحث مركز أخميم للعمل بقسم رعاية الأحداث، والنقيب محمود حلمي حامد ضابط مباحث بمركز العسيرات للعمل رئيسًا لقسم الرعاية اللاحقة، والنقيب وليد أحمد إبراهيم رئيس مباحث مركز جرجا للعمل رئيسًا لمباحث قسم المرافق.كما تضمنت الحركة النقيب أحمد حمد عبد الموجود رئيس وحدة مباحث قسم المرافق للعمل رئيسًا لمباحث قسم المسطحات، والنقيب أحمد عز الدين عبد الوهاب ضابط فرع بحث الجنوب للعمل بوحدة مباحث قسم طهطا، والنقيب إبراهيم عوض ضابط بتنفيذ الأحكام للعمل بوحدة مباحث أخميم، والنقيب أحمد نجاتي ضابط الاتصال بإدارة البحث للعمل بوحدة مباحث المراغة، والنقيب أحمد الكاشف معاون مباحث قسم طهطا للعمل معاون مباحث قسم جرجا.كما تقرر تعيين النقيب إبراهيم جلال إبراهيم ضابط مباحث أول سوهاج للعمل بقسم مكافحة المخدرات، والنقيب أحمد سلام بإدارة البحث للعمل بمباحث المرور، والنقيب محمود كمال محمد رئيس رعاية الأحداث للعمل بمباحث تأمين الطرق، والنقيب موسى محمد موسى رئيس نقطة برديس للعمل بوحدة مباحث قسم جرجا، والنقيب أدهم ذكي بوحدة مباحث أخميم للعمل بوحدة مباحث الترحيلات، والنقيب أحمد ناصر إبراهيم بعمليات إدارة البحث للعمل بإدارة البحث الجنائي، والنقيب أحمد محمود أحمد بمباحث مركز سوهاج للعمل بوحدة مباحث أخميم، والنقيب شريف عبد المحسن بوحدة الاشتباه للعمل بمباحث قسم ثان سوهاج.تضمنت الحركة أيضًا تعيين النقيب محمد أبو المجد بمباحث المنشأة للعمل بوحدة مباحث أخميم، والنقيب محمد بدوي بوحدة الاشتباه للعمل بفرع بحث الشرق، والنقيب محمد جمال بمباحث أخميم للعمل بمباحث مركز سوهاج، والنقيب كريم إبراهيم بمباحث مركز دار السلام للعمل بوحدة مباحث طما، والنقيب أيمن عبد اللطيف ضابط وحدة مباحث أخميم للعمل بقسم تنفيذ الأحكام، والنقيب شادي صلاح الدين ضابط وحدة مباحث العرابة للعمل بوحدة مباحث مركز البلينا، والنقيب يحي محمد ضابط تنفيذ الأحكام للعمل بوحدة مباحث مركز ساقلته.شملت الحركة أيضًا تعيين النقيب عبد الله عوض ضابط مباحث المراغة للعمل بمباحث طما، والنقيب مصطفى أبو المجد ضابط مباحث البلينا للعمل بوحدة مباحث نقطة برديس، والنقيب حسن محمد المعز بمباحث إدارة قوات الأمن للعمل ضابطًا بوحدة مباحث مركز جزيرة شندويل، والنقيب كريم أمجد السيد ضابط مباحث الكوثر للعمل ضابطًا بمباحث ساقلته، والنقيب المعتز بالله حربي بوحدة مباحث قسم ثان للعمل بقسم الاشتباه، والنقيب أحمد محمد أحمد بمباحث أخميم للعمل بمباحث قسم أول، والنقيب محمد صفوت ثابت ضابط تنفيذ الأحكام للعمل بمباحث طهطا، والنقيب محمد الضبع مباحث تأمين الطرق للعمل بمباحث قسم أمن المديرية، والنقيب أحمد محمد فتحي بمركز جرجا للعمل بفرع بحث الجنوب، والنقيب محمد حامد حمادة بتأمين الطرق للعمل بمباحث ساقلته.تضمنت الحركة أيضًا تعيين النقيب محمد رشاد جعفر بمباحث طهطا للعمل بمباحث طما، والنقيب عمر محي الدين بمباحث سوهاج للعمل بمباحث قسم ثان، والنقيب محمد علي فهمي ضابط مباحث قسم أول للعمل بمباحث قسم أول سوهاج، والنقيب معتز أنور علي بمباحث دار السلام للعمل بمباحث نقطة البلابيش، والنقيب كريم سعد يونس بمباحث قسم أول للعمل بوحدة الاشتباه، والنقيب محمد عاطف إبراهيم ضابط بمباحث دار السلام للعمل بمباحث نقطة عرابة أبيدوس، والنقيب مصطفى فهمي مباحث فرع الشمال للعمل برعاية الأحداث، والنقيب محمد طارق محمد فوزي بمركز العسيرات للعمل بمباحث المنشأة، والنقيب محمد طارق فوزي بمباحث العسيرات للعمل بمباحث المنشأة، والنقيب عمر مجدي عنتر ضابط مباحث قسم جرجا للعمل ضابطًا بفرع بحث الشرق، والنقيب محمد عاطف أبو العباس بقسم الأموال العامة للعمل بمباحث قوات الأمن.وشملت الحركة تعيين الملازم أول محمد صلاح الدين بمباحث العسيرات للعمل بوحدة الاشتباه، والملازم أول أمير محسن مباحث الكوثر للعمل بمباحث قسم أول. ​

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