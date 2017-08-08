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مصدر يكشف عن مفاوضات النصر لـ«غالي» وسبب عدم التوقيع حتى الأن

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مصدر يكشف عن مفاوضات النصر لـ«غالي» وسبب عدم التوقيع حتى الأن مصدر يكشف عن مفاوضات النصر لـ«غالي» وسبب عدم التوقيع حتى الأن

التحرير

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة توقيع حسام غالي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لنادي النصر السعودي.

وأكد مسئول الأهلي لـ«التحرير»، أنه هناك بالفعل مفاوضات جادة من جانب النصر السعودي للحصول على خدمات غالي بعد تألقه في البطولة العربية.

وتابع: "اللاعب لم يوقع للنصر السعودي حتى الآن ولا يزال المقابل المادي يعرقل الأمر".

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وأشار: "البدري رفض في بادئ الأمر إلا أنه اقتنع برحيل غالي وخاصة بعد التعاقد مع هشام محمد في وسط الملعب قادمًا من المقاصة".

وشدد: "اللاعب في معسكر فريقه بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة ومن المقرر أن يحسم ملف رحيل غالي عقب انتهاء لقاءات مسابقة كأس مصر".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في نصف نهائي البطولة العربية.

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التحرير

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