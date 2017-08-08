مجدي عبد الغني: يقظة الأمن أنقذتنا من أزمة بسبب جمهور الفيصلي

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أشاد مجدي عبد الغني، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، بحالة ضبط النفس لدى مسؤولي الأمن باستاد الاسكندرية، أمس الأحد، تجاه تصرفات جمهور نادي الفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية.

وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على قناة CBC، أن رد الفعل على مثل هذه التصرفات في بعض الدول يكون رادع للغاية، مشيرًا إلى أن يقظة الجهات الأمنية المصرية أنقذت الموقف من التفاقم.

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وضبطت أجهزة أمن الإسكندرية 38 من مشجعي الفيصلي الأردني، بعد أحداث الشغب التي وقعت بعد خسارة فريقهم أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتم اقتياد المشجعين إلى قسم باب شرقي، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب وتحطيم منشآت عامة والاشتباك مع الأمن خارج الاستاد ورشقه بالحجارة، وزجاجات فارغة وشعارات مسيئة وسب وقذف، قبل أن يتم اخلاء سبيلهم عصر اليوم.