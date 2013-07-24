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بالصور: عرض إعلان جديد لفيلم Gravity

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بالصور: عرض إعلان جديد لفيلم Gravity بالصور: عرض إعلان جديد لفيلم Gravity

كتب : إنجي رأفت منذ 37 دقيقة

عرضت شركة الإنتاج لفيلم Gravity، إعلانًا جديدا للفيلم، الذي تقوم ببطولته الممثلة ساندرا بولوك والممثل العالمي جورج كلوني، ويعتبر الإعلان الجديد من أكثر الإعلانات إثارةً و تشويقًا.

وتقوم ساندرا بولوك، لأول مرة، بدور رائدة فضاء ومهندسة طبية، ويقوم كلوني بدور قائد المركبة الفضائية.

وتدور أحداث الفيلم، حول تعرض مركبة فضائية لحادث يصعب عليها إمكانية العودة إلي الأرض مرة أخرى، مما يعرض حياة روادها للخطر، بسبب عدم وجود كمية كبيرة من الأكسجين عليها، وانقطاع اتصالها بكوكب الأرض.

الفيلم من إخراج "كوارون"، ومن المقرر أن يتم عرضه في الرابع من أكتوبر المقبل .

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ON Sport

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