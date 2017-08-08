الزياتي: الجائزة المالية سبب كارثة مباراة الفيصلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال رضوان الزياتى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن السلطات الأردنية يجب أن تحقق فى واقعة فضيحة فريق الفيصلى بشكل موسع لمعاقبة كل من تسبب فى حدوث هذه الواقعة المشينة.

وأضاف «الزياتى» فى حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، بحلقة اليوم الاثنين من برنامج «رأى عام»، المذاع على قناة TeN، أن الجائزة المالية الضخمة التي يحصل عليها الفائز بالمركز الأول فى تلك البطولة العربية المقدرة بـ 2.50 مليون دولار تعتبر السبب الرئيسي وراء تلك الأحداث المؤسفة التى شهدتها المباراة النهائية من البطولة العربية. وأوضح "الزياتى"، أن هناك الكثير من الخسائر المادية والتلفيات التى حدثت بالاستاد نتيجة لأعمال الشغب من الجماهير.

شاهد أيضا

وكانت أحداث شغب وقعت عقب انتهاء مباراة الترجي الساحلي التونسي والفيصلي الأردني في نهائي البطولة العربية من لاعبي وإداري وجماهير النادي الأردني.