«انت مش عارف أنا مين».. فنانون سقطوا فى فخ «الكمين»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

مساعد وزير الداخلية: لاعبو الكرة والفنانين الأجدر بتطبيق القانون ليكونوا قدوة

«انت مش عارف أنا مين، انت عارف بتكلم مين»، جمل نسمعها كثيراً تدور رحاها بين الشخصيات العامة والمشهورة وبين رجال الشرطة داخل الارتكازات والأكمنة الأمنية، تبدأ بمشادات و«خناقات» حادة، وتنتهى بمحضر سب وقذف وتعدٍّ على موظف عام، داخل ديوان قسم الشرطة.

التكبر والتعالى يسيطر فى لحظة ما على الشخصيات العامة لدرجة تجعلها ترفض الانصياع لتعليمات رجال الأمن بإبراز هوياتهم الشخصية أو رخص القيادة وخلافه، ما يدفعهم للوقوع تحت طائلة القانون، ولعل واقعة الفنانة ياسمين نيازى، بأحد الأكمنة الأمنية بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، خير دليل على ذلك.

ياسمين نيازى

وفقاً لمحضر الشرطة فقد تجاوزت «نيازي» فى حق أحد أمناء الشرطة، وكسرت الحاجز الأمنى للكمين، وعلقت للشرطى بحسب التحقيقات «انت مش عارف انا مين»، ليتم تحرير محضر للفنانة واقتيادها لقسم شرطة ثان أكتوبر، وهناك أنكرت اقتحامها للكمين، حتى أحيلت للنيابة التى تولت التحقيق معها فى الاتهامات المنسوبة إليها.

استمعت النيابة لأقوال «ياسمين»، فأشارت أنها لم تقتحم الكمين الأمنى، مشيرةً إلى عدم وجود أى من الأفراد أو الضباط فى ذلك المكان بما يوحى أنه كمين أمنى، وأكدت أنها لم ترتكب أى مخالفة مرورية، قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بشأن اتهامها بالاعتداء على شرطى أثناء تأدية وظيفته، وكسرها الحاجز الأمنى لأحد الأكمنة المرورية بطريق الواحات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

ولم تكن الفنانة ياسمين نيازي، أول من تدخل فى مشادات وخلافات مع رجال الشرطة من أبناء مجال الفن، فقد سبقها كثيرون نستعرض منهم بعض النماذج عبر السطور المقبلة.

ميرهان حسين

نشرت شقيقة الفنانة الشابة ميرهان حسين مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت خلالها ميرهان حسين وهى تستعرض آثار الضرب على جسدها في قسم شرطة الهرم، وظهر عليها بعض الكدمات على ذراعها وقدميها فضلاً عن إصابات أخرى بمنطقة الشفاة العليا.

ميرهان حسين الفنانة الشابة، استوقفها ضابط شرطة أثناء عودتها من التصوير، بأحد الأكمنة بالهرم، وطلب منها إبراز رخصة القيادة الخاصة بها، لكنها رفضت وتعدت بالسب على أفراد الكمين، حسب رواية أجهزة الأمن فى محضر الشرطة المحرر بالواقعة.

وشهدت قضية «ميرهان»، تطورات عديدة، بعدما اتهمت الفنانة أحد ضباط الشرطة بتهديدها بالتبول عليها، داخل حجز القسم، وهتك عرضها، وتسلمت نيابة الهرم، تقريرين طبيين، من مستشفى أم المصريين، الأول يخص الفنانة ميرهان حسين، أثبت أنها كانت في حالة سكر حال ضبطها، والتقرير الثاني يفيد بإصابة ضابط شرطة بسحجات جراء التعدي عليه.

فيما جاء بمحضر الشرطة أن الممثلة الشابة اخترقت بسيارتها كمينًا أمنيًا بمنطقة المريوطية بالهرم، في الساعة السادسة صباحاً، ولم تستجب لمطالب أفراد الكمين بالتوقف، فاستخدم الضباط الصدادات المعدنية التي أجبرتها على التوقف بسيارتها.

استمعت النيابة فى ذات الواقعة إلى أقوال الممثلة ميرهان حسين، فى واقعة اتهامها بالسكر خلال القيادة، واقتحام كمين مرورى بسيارتها، ونفت «ميرهان» الاتهامات المنسوبة لها، واتهامها ضباط الكمين بالتعدي عليها وإحداث إصابات بها، بل واتهمت ضابطًا بقسم شرطة الهرم بهتك عرضها داخل حجز القسم، والتعدي عليها بالضرب، وأكد ذلك محاميها الخاص قائلاً «موكلتي شافت ليلة سودة، ونقيب شرطة هتك عرضها»، وتم احتجاز مريهان حسين، 24 ساعة، لحين ورود التحريات، قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقاً.

بينما أعلنت أجهزة الأمن رفض الفنانة الشابة الاستجابة لتعليمات رجال الكمين بطريق المنصورية بقسم شرطة الأهرام، باستيقاف إحدى السيارات الملاكى، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط ضابط بقوة الكمين أرضاً.

انتصار

شاهد أيضا

تشاجرت الفنانة انتصار مع عدد من قوات الشرطة بعد استيقافها فى أحد الكمائن، ولم تكتف بذلك بل وجهت لهم ألفاظاً خارجة، بحسب رواية الأمن فى محضر الشرطة، حال اكتشافهم عدم حملها أى ما يفيد إثبات شخصيتها ورخصة القيادة، بالإضافة لاختراقها حظر التجوال، قبل أن يتم تحرير محضر سُكر للفنانة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى محضر السب والقذف تجاه رجال الكمين.

«الأسطورة» فى كمين السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى وقت سابق القبض على الفنان محمد رمضان، وبحوزته سلاح نارى، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وبدأت الأزمة داخل كمين السلام، حيث تم استيقاف «رمضان»، أثناء قيادته لسيارته الملاكى، وبفحصها عثر على فرد خرطوش وطلقات خرطوش وطبنجة صوت وعدد من الطلقات عيار 9 ملى فتم اقتياده إلى غرفة الكمين وإخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة فأمر بإحالته للنيابة للتحقيق فى الواقعة.

نيفين مندور.. فيحاء «اللى بالى بالك»

الفنانة نيفين مندور، والشهيرة بـ«فيحاء»، ارتبط اسمها بالكثير من وقائع التعدى بالسب والقول بحق رجال الشرطة، وسبق وتم تحرير محاضر لها تتهمها يتعاطى المخدرات وكذا حيازتها بالمخالفة للقانون.

ألقت مباحث الإسكندرية، فى وقت سابق، القبض على نيفين مندور ومعها ممثلان صاعدان، داخل سيارة ملاكى أثناء محاولتهم الفرار من كمين كارفور أثناء رؤيتهم له، وكان بحوزة الفنانة سيجارة حشيش و4 طلقات نارية.

أشارت التحقيقات إلى محاولة الفنانة صاحبة دور «فيحاء» أمام النجم محمد سعد اللمبى، فى فيلم اللى بالى بالك، وصديقيها الهرب من الكمين عند رؤيتهم له أثناء دخولهم الإسكندرية، إلا أن ازدحام الطريق حال دون ذلك فألقت السيجارة التى كانت بحوزتها قبل الكمين بلحظات، لكن أحد أفراد الكمين لاحظ ذلك بجانب رائحة السيارة التى كانت مليئة بدخان المخدر، قبل أن تدخل الفنانة فى مشادة مع رجال الكمين وتعدت بالسب والقذف، تم تحرير محضر لها وألقى القبض عليها وتولت النيابة التحقيق.

زينة

وفى وقت سابق قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس الممثلة زينة، شهرين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لاتهامها بالتعدى بالسب والقذف لضابط شرطة ومجند مرور بمنطقة مصر الجديدة.

دلت التحقيقات فى قضية «زينة» أن الممثلة الشابة قامت بإيقاف السيارة الخاصة بها بمنطقة شارع بغداد بمصر الجديدة بطريقة خاطئة مما تسبب فى إعاقة حركة المرور فى الشارع، فقام رجال المرور بكلبشة السيارة الخاصة بها ما أثار غضبها بعد عودتها فقامت بالتعدى بالسب على ضابط وضرب مجند المرور، وقامت بكسر كلبش السيارة وغادرت المكان دون أن تفصح عن شخصيتها، بالاستعلام عن رقم السيارة، تبين أنها خاصة بالفنانة زينة، تم تحرير محضر بالواقعة ضد زينة، وأحيلت للمحكمة التى أصدرت حكمها السابق.

مدحت تيخا

ألقت قوات الأمن القبض على الفنان «مدحت تيخا» في كمين أمني، وعثر معه على قطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وحدثت مشادة كلامية بين الفنان ورجال الكمين، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة لتأمر نيابة أول أكتوبر بإخلاء سبيله والتحفظ على المواد المضبوطة وعرضها على المعمل الكيماوي لتحليلها، وخرج بعدها الفنان تيخا معلقاً «الحمد لله خرجت من الحجز بالسلامة وكل الناس عارفة أخلاق مدحت تيخا عاملة ازاي».

من جانبه يرى اللواء على عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القانون يجب أن يطبق على الجميع فالكل سواء أمام القانون، مشيراً إلى أن الشخصيات العامة من المفترض أن تكون الأولى والأجدر بتنفيذ أطر القانون شأنهم شأن باقى المواطنين، كى يكونوا قدوة للجميع.

واستنكر الخبير الأمنى، فى حديثه لـ«التحرير» افتعال بعض الفنانين والشخصيات المشهورة مشادات مع رجال الشرطة داخل الأكمنة، معلقاً «لما يتطلب منك تحقيق شخصيتك طلع البطاقة أو الرخص فى هدوء، الراجل اللى واقف فى الكمين ده بيحميك واقف عشان يحميك أولاً».

وتابع «عبد الرحمن» أنه يثنى على رجال الشرطة التى تنفذ القانون بحذافيره على الجميع، ولا يستثنون منه أحداً، لأنهم بذلك يعكسون صورة وزارة الداخلية فى الشارع بشأن تطبيق وإنفاذ القانون على الجميع، لافتاً إلى أن رجال الشرطة يتفهمون الطبيعة البشرية لمثل تلك الشخصيات العامة خلال الاحتكاك بهم فى الأكمنة والارتكازات الأمنية، ويعطونهم الاحترام اللازم لهم، فى إطار روح المودة والتسامح بينهما، ما يستلزم أن يكون له مردود إيجابى لدى لاعبى الكرة والفنانين والشخصيات العامة بضرورة انصياعهم لتنفيذ القانون.