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وزارة التضامن تقرر تحويل واقعة تعذيب أحد أبناء دار "عبير الإسلام" للنيابة

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مصراوي Masrawy

وزارة التضامن تقرر تحويل واقعة تعذيب أحد أبناء دار "عبير الإسلام" للنيابة

12:11 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة - (أ ش أ)
وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بالتوجه إلى دار (عبير الإسلام) بمدينة نصر لفحص ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعذيب أحد الأبناء من قبل أحد المشرفين بالدار.

وقالت الوزارة ـ في بيان مساء اليوم ـ إنه بالفعل قام فريق التدخل السريع بزيارة الدار برفقة مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، وتم فحص الشكوى ، وقام الفريق على الفور مع مأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن بتحرير محضر بالواقعة وتحويلها إلى النيابة العامة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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