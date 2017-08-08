انقطاع الكهرباء عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم

كييف - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الطاقة الروسية أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول نتيجة العمل بجدول قطع الكهرباء مؤقتًا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين عن معطيات نشرتها الوزارة أن الكهرباء انقطعت عن 24.8 ألف شخص في مدينة سيفاستوبول، و83.9 ألف شخص في جمهورية القرم.