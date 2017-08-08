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انقطاع الكهرباء عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم

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مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم

12:11 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

 كييف - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الطاقة الروسية أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول نتيجة العمل بجدول قطع الكهرباء مؤقتًا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الإثنين عن معطيات نشرتها الوزارة أن الكهرباء انقطعت عن 24.8 ألف شخص في مدينة سيفاستوبول، و83.9 ألف شخص في جمهورية القرم.

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