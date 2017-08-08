واشنطن تراجع أحجام رؤوس الصواريخ التي يمكن نشرها في كوريا الجنوبية

واشنطن - (أ ف ب):

تعمل وزارة الدفاع الأمريكية مع كوريا الجنوبية على مراجعة الضوابط التي تحكم أحجام رؤوس الصواريخ التي يمكن أن تنشرها سيول، حسب ما أفاد مسؤول، ما يفتح الباب أمام تعزيز القدرات الصاروخية لهذا البلد.

وتحد الضوابط الراهنة من القدرات التدميرية لصواريخ كوريا الجنوبية، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن جيف ديفيس أشار إلى أن هذه القيود ربما يتم تعديلها.

وقال ديفيس للصحافيين إن "الأمر يخضع لاعادة نظر هنا وأريد ابلاغكم اننا نميل ايجابيا للقيام بما يعزز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية".

وتابع "لدينا القدرة على التأقلم ونحن دائما سنتاقلم مع التهديدات المتغيرة".

وياتي الاعلان غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان اتفقا خلاله على أن كوريا الشمالية "توجه تهديدا مباشرا خطيرا ومتناميا"، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

واجرت كوريا الشمالية الشهر الفائت اختبارين لصاروخين بالستيين عابرين للقارات، تباهى بعدها كيم جونغ-اون أن اراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ.

ولم يكشف البنتاغون عن معلومات إضافية حول الضوابط الحالية لقدرات الرؤوس الحربية لصواريخ كوريا الجنوبية.

واكد مسؤول أن مراجعة هذه الضوابط يتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة الخارجية الامريكية.

وأصدر مجلس الامن الدولي، السبت، باجماع اعضائه الخمسة عشر قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.