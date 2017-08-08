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اليمن: "التحالف العربي" يمد طائرات المساعدات الأممية بالوقود

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مصراوي Masrawy

اليمن: "التحالف العربي" يمد طائرات المساعدات الأممية بالوقود

12:04 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

طائرات المساعدات الأممية بالوقود

الرياض - (أ ف ب):
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الإثنين، أن التحالف العربي بقيادة وافق على رفع العراقيل أمام تسليم شحنات وقود إلى الطائرات الأممية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة للمتمردين الحوثيين.

وكان برنامج الامم المتحدة الانمائي اعلن في الاسبوع الفائت عن مواجهة مشاكل في تسيير طائرتين تنقلان مساعدات إنسانية الى صنعاء انطلاقا من عمان وجيبوتي لعدم توافر وقود الطائرات في العاصمة اليمنية بشكل يسمح للطائرتين بالقيام برحلة العودة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكي لوتسما ان وكالته تواجه صعوبات في الحصول على اذن من التحالف وحكومة اليمن لنقل وقود الطائرات الى صنعاء لتسيير هذه الرحلات.

وصرح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين "سيتم نقل الوقود هذا الاسبوع من عدن الى صنعاء".

واضاف ان الامم المتحدة تسعى الى ابرام اتفاق ملموس بشأن شحنات الوقود يتيح لطائرات الامم المتحدة ضمان تسليم المساعدات بشكل منتظم.

وقال "نطالب السلطات بآلية تساهم في ضمان تسليم منتظم لشحنات من وقود الطائرات لعلميات الامم المتحدة".

ويشهد اليمن حربا بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ومنذ تدخل التحالف في مارس 2015 خلفت المعارك اكثر من ثمانية الاف قتيل معظمهم من المدنيين واكثر من 44 الفا و500 جريح والحقت دمارا شديدا، فيما يتهم التحالف الذي تقوده السعودية مرارا بمنع نقل المساعدات لليمن، أحد البلدان العربية الأكثر فقرا.

وانهار النظام الصحي في اليمن بسبب النزاع الدائر بين التي تعترف بها الاسرة الدولية والمدعومة من تحالف بقيادة السعودية وبين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، وأعلن تفشي التهاب السحايا، ووباء الكوليرا، ومخاطر المجاعة في أزمة انسانية اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

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