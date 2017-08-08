انفجار شاحنة في باكستان يوقع 34 جريحًا

إسلام أباد - (أ ف ب):

أدى انفجار شاحنة مفخخة في مدينة لاهور الباكستانية إلى أصابة 34 شخصًا على الأقل، مساء الإثنين، كما أعلنت السلطات المحلية.

وقال عبدالله خان سمبل المسؤول الحكومي في لاهور، المدينة التي يسكنها ستة ملايين نسمة في شمال شرق باكستان، كانت المتفجرات في شاحنة محملة بالفاكهة".

وأضاف: "اصيب 34 شخصا على الاقل بجروح معظمهم من المارة".

من جهته، قال جام سجاد حسين، المتحدث باسم خدمات الطوارئ ان الانفجار أدى إلى تدمير مبنى وتضرر عدد من السيارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في المساء.

وكان تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 26 شخصا في لاهور أواخر يوليو.

وغالبًا ما تشهد لاهور، العاصمة الثقافية لباكستان، هجمات دامية للمتمردين لكن وتيرتها تراجعت مع تحسن الوضع الأمني ​​بشكل عام في البلاد.