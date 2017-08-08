تيلرسون وماتيس يلتقيان بنظيريهما اليابانيين في 17 أغسطس الجاري

واشنطن - (أ ف ب):

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس بنظيريهما اليابانيين في 17 من الشهر الجاري لمناقشة التهديدات الإقليمية، حسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون، الإثنين، فيما يتصاعد التوتر بسبب برنامج التسلح البالستي لكوريا الشمالية.

ويأتي الاجتماع في وقت يتنامى الخوف من تطوير كوريا الشمالية لقدراتها الصاروخية، وبعد أسبوع من اختبار بيونج يانج لصاروخ بالستي تحطم قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية في بيان أن وزيري الخارجية الياباني تارو كونو ووزير الدفاع أتسونوري أونوديرا سيشاركان في اجتماع "لجنة الامن الاستشارية" في العاصمة الامريكية واشنطن.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيركز على كيفية قيام الولايات المتحدة واليابان بتنسيق رد فعلهما للبيئة الأمنية الإقليمية وتقوية علاقاتهما الأمنية الثنائية وتعاونهما الدفاعي.

وسيناقش الوزراء المجتمعون أيضًا الوجود الأمريكي العسكري في اليابان.