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تيلرسون وماتيس يلتقيان بنظيريهما اليابانيين في 17 أغسطس الجاري

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مصراوي Masrawy

تيلرسون وماتيس يلتقيان بنظيريهما اليابانيين في 17 أغسطس الجاري

11:58 م الإثنين 07 أغسطس 2017

تيلرسون وماتيس يلتقيان بنظيريهما اليابانيين في 17 أغسطس الجاري

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن - (أ ف ب):

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس بنظيريهما اليابانيين في 17 من الشهر الجاري لمناقشة التهديدات الإقليمية، حسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون، الإثنين، فيما يتصاعد التوتر بسبب برنامج التسلح البالستي لكوريا الشمالية.

ويأتي الاجتماع في وقت يتنامى الخوف من تطوير لقدراتها الصاروخية، وبعد أسبوع من اختبار بيونج يانج لصاروخ بالستي تحطم قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية في بيان أن وزيري الخارجية الياباني تارو كونو ووزير الدفاع أتسونوري أونوديرا سيشاركان في اجتماع "لجنة الامن الاستشارية" في العاصمة الامريكية واشنطن.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيركز على كيفية قيام الولايات المتحدة واليابان بتنسيق رد فعلهما للبيئة الأمنية الإقليمية وتقوية علاقاتهما الأمنية الثنائية وتعاونهما الدفاعي.

وسيناقش الوزراء المجتمعون أيضًا الوجود الأمريكي العسكري في اليابان.

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