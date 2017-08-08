موظفو إغاثة: آلاف اللاجئين يتدفقون من أمريكا إلى كندا

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلن موظفو إغاثة من مقاطعة كيبيك الكندية، أن الألاف من مواطني هايتي تدفقوا خلال الأسابيع الأخيرة عبر الحدود الأمريكية إلى كندا، خشية طردهم.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، الإثنين - أن الموظفين والمسؤولين فتحوا استاد مونتريال الأولمبي للمساعدة في التعامل مع الوضع.

كما أوردت وسائل إعلام كندية تقارير عن زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني سيرا على الأقدام في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن كثير منهم مواطنون من هايتي ينامون الآن على أسرة متنقلة في استاد مونتريال الأولمبي الذي تحول إلى ملاذ مؤقت.