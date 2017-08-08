العليا للمفاوضات السورية تعقد مؤتمرًا يضم منصتي القاهرة وموسكو
العليا للمفاوضات السورية تعقد مؤتمرًا يضم منصتي القاهرة وموسكو
11:51 م الإثنين 07 أغسطس 2017
نصر الحريري رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات
الرياض - (أ ش أ):
أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري أن مؤتمرًا للهيئة سيعقد في مقرها بالرياض منتصف الشهر الجاري، بمشاركة منصتي القاهرة وموسكو قبل مؤتمر موسع يضم كافة أطياف المعارضة السورية في أكتوبر.
وقال الحريري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين- إن المؤتمر يهدف إلى إثراء الهيئة والعملية التفاوضية وتقديم أداء أفضل، نافيا أن يكون الهدف إدخال شخصيات غير ثورية إلى الهيئة أو تغيب شخصيات أخرى.
وأشار إلى أن المؤتمر الموسع الذي سيعقد في أكتوبر سيضم كافة الأطياف المعارضة وسيعمل على لم شمل المعارضة، وبناء رؤية موحدة تتسق مع مبادئ الثورة السورية.
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